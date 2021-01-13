На обогрев 28 многоквартирных домов в райцентре Знаменке на севере Омской области выделили 9,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального минэнерго. Деньги направили на покупку конвекторов с расчетом, что по одному такому прибору надо поставить в каждую комнату замерзающих квартир. Кроме того, местным жителям компенсируют резко увеличившиеся расходы на оплату электричества. Правда, эта мера будет единовременной.Напомним, со 2 декабря в поселке ввели режим повышенной готовности из-за критической ситуации с отоплением. Тевризское газоконденсатное месторождение, обслуживающее, в том числе и Знаменский район, истощен. Начались перебои с подачей топлива. Зимой местным жителям полностью отключили газ.В качестве альтернативы выдали конвектрры, которые ломались и обогревали лишь небольшую площадь. Кроме того, стоимость отопления для сельчан выросла до пяти раз – с 1,5-2 до 10-12 тысяч рублей.