В минздраве опубликовали данные о числе омичей, уже получивших бесплатные лекарства для лечения коронавирусом. Они положены всем, кто лечится амбулаторно или на дому. По информации ведомства, бесплатные медикаменты получили уже 11,2 тысяч жителей Омской области. На данный момент ковидом болеют около 11 тысяч пациентов. Каждый сутки диагноз находят у 240-250 омичей.В минздраве подчеркнули: необходимые лекарства есть на складах. На их покупку региону выделяли федеральные средства.Напомним, что выдавать бесплатные медикаменты сибирякам для лечения ковида в Омской области начали в конце ноября.