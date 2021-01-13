В омском аэропорту подвели итоги года. За 12 месяцев там перевезли около 900 тысяч пассажиров. Составлен рейтинг пунктуальности авиакомпаний, летающих из Омска. Самыми точными оказались самолеты «Ямал» и «Красавиа». Все рейсы вылетели по расписанию, однако их у авиакомпаний справедливости ради было гораздо меньше конкурентов.Третью строчку рейтинга занимает \\"Ютейр\\", а четвертую - \\"Аэрофлот\\". У них задерживалось 10 и 20% самолетов соответственно.Самыми непунктуальными оказались самолеты \\"Уральских авиалиний\\". Там 65% рейсов задерживалось. Недалеко ушли и в компании \\"Северный ветер\\". У них не по графику вылетело 62% самолетов.