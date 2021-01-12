Во время новогодних праздников в Омске было принято решение ограничить работу развлекательных заведений, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.Сегодня на пресс-конференции по соблюдению коронавирусных ограничений начальник Управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министерства региональной безопасности Омской области Юрий Чистяков рассказал, что на новогодних каникулах незаконно работал популярный среди омичей аквапарк \\"АкваРио\\". В заведении работали горки, хотя предновогодний оперштаб разрешил работу только бассейнов в оздоровительных целях.За нарушения организации грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.