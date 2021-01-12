В Омске продолжает действовать распоряжение губернатора, по которому все омичи в общественным местах, на остановках и в общественном транспорте должны надевать защитные маски и соблюдать санитарные нормы, рекомендованные Роспотребнадзором. Многие омичи пренебрегают этим распоряжением. Им выписывают штрафы. На нарушении правил попадаются и некоторые омские бизнесмены. Стало известно, сколько омичи заплатят за нарушения коронавирусных ограничений.- С начала контрольных мероприятий судом рассмотрено более 10 тысяч дел в отношении физических лиц и вынесено решений на сумму более 12 миллионов рублей, а также судом вынесены решения в отношении 157 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на сумму более 5,5 миллионов рублей, - сообщили в министерстве региональной безопасности Омской области.