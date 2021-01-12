Молодая омичка стала жертвой мошенников в интернете. Как рассказала 26-летняя девушка в полиции, в ноябре ей позвонили с московского номера и предложили удаленную работу. Немного подумав, омичка согласилась и даже выполнила условия работодателей, установила специальное приложение, в котором ей начисляли деньги, и положила на счет 8,5 тысяч, чтобы активировать его. Эти деньги омичка получила через микрозайм.Спустя некоторое время девушка решила отказаться от работы и захотела забрать заработанные деньги. Несколько менеджеров фирмы, с которыми она общалась, говорили, что для вывода потребуется положить на счет некоторую сумму. Таким образом омичка перевела мошенникам сначала 30 тысяч рублей, потом 100 тысяч, которые сняла с кредитных карт и заняла у знакомых. Позже выяснилось, что и этих средств не достаточно. Тогда один из менеджеров помог оформить крупный кредит на мать омички. Когда девушка перевела на указанные карты 950 тысяч по частям с ней перестали выходить на связь.В пресс-службе полиции уточнили, что с 17 ноября по 10 декабря омичка отправила мошенникам 1 439 500 рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве, полиция проверяет движение средств по счетам.