Накануне поздней ночью в Омске произошел серьезный конфликт между двумя омичами. Для его решения в дело пошел нож.Как оказалось, 60-летний пострадавший и 48-летний подозреваемый находились в квартире последнего. Мужчины распивали спиртное, когда около 2 часов ночи, омичу помоложе показалось, что гость проявляет слишком много внимания к его сожительнице. Приревновав свою возлюбленную, подозреваемый взял нож и несколько раз ударил гостя. После этого он попытался скрыться с места преступления.Как уточнили в полиции, омич нанес пенсионеру несколько ножевых ранений в область лица и шеи, повредил яремную вену. Потерпевший потерял много крови и находится в реанимации, а подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело по статье \\"Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью\\".