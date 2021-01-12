По последним данным минздрава в Омской области за последние сутки выявили 241 случай заражения коронавирусом. С начала наблюдений в нашем регионе уже зафиксировали 33 130 случаев заболевания ковидом.Вылечились сегодня 189 человек, всего с начала пандемии этот показатель увеличился до 20 548 человек.К несчастью, коронавирус продолжает уносить жизни омичей. За прошедшие сутки скончалось еще 8 пациентов. Таким образом общее число летальных исходов на территории Омской области составило 963.Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск –179, Калачинский район – 12, Кормиловский, Омский районы – 7, Оконешниковский район – 6, Тевризский район – 5, Муромцевский, Нижнеомский, Черлакский районы – 4, Нововаршавский район – 3, Любинский район – 2, Исилькульский, Называевский, Павлоградский, Саргатский, Таврический, Тарский, Тюкалинский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.