Необычная кража произошла в одном из магазина в районе Нефтяников на улице Пригородной. Мужчина пришел в павильон и попросил лимонад, которого в наличии не оказалось. Продавец сообщила об этом покупателю, но не ожидала, что это вызовет бурную реакцию посетителя. Мужчина разбил витрину, схватил банковский терминал для бесконтактной оплаты и убежал.Действия мужчины попали на камеры видеонаблюдния. По записям следователям удалось установить личность грабителя и найти его место жительства. 52-летнего омича задержали на съемной квартире на улице Башенный переулок.Как уточнили в пресс-службе полиции, мужчина рассчитывал найти в терминале деньги. Для этого он даже разобрал устройство, но нашел только кассовую ленту. О том, что через терминал можно рассчитываться только картой, мужчина не знал. Теперь на незадачливого вора возбудили уголовное дело по статье \\"Грабеж\\". Сумма причиненного магазину ущерба составила 12 700 рублей.