10.01.2021 специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Одесское» был досмотрен автомобиль, в котором осуществлялась перевозка мяса конины в количестве 24 кг по маршруту г. Петропавловск Республика Казахстан - г. Омск Российская Федерация.В ходе досмотра транспортного средства и груза, специалистами Омского Россельхознадзора установлено, что на мясном сырье отсутствуют ветеринарные клейма, подтверждающие прохождение ветеринарно-санитарной экспертизы.Перевозчиком, гражданином Республики Казахстан Нурсалимовым А.Б., ветеринарные сопроводительные документы, необходимые для перемещения груза через границу, а также товарно-сопроводительные документы предоставлены не были.Из-за невозможности идентификации продукции и установления ее происхождения и соответственно безопасности вся партия мяса в количестве 24 кг была признана некачественной, опасной и уничтожена.Правонарушитель привлечен к административной ответственности согласно ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».