В полицию обратилась продавец продуктового магазина в городе Калачинске в Омской области. Продавец рассказала, что на нее напал один из посетителей, которого она раньше не видела. Мужчина приставил к животу нож, забрал деньги и алкоголь, а потом сбежал.Как рассказали в пресс-службе полиции, на камерах видеонаблюдения был хорошо виден момент преступления. Также по видеозаписи полицейские заметили необычную рабочую куртку и сапоги. На свежем снегу их следы оказались хорошо заметны. Именно по ним полицейские дошли до многоквартирного дома в полутора километрах от магазина.В одной из квартир нашли такие же куртку и сапоги, как у нападавшего на продавщицу. Хозяин квартиры рассказал, что это вещи брата его супруги, который некоторое время назад оставил их здесь, а сам уехал домой в соседнее село. Именно там его и задержала полиция. Мужчине предъявлено обвинение в разбое, санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.