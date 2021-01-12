Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлели необычный дрифт. Водитель ловко входил в управляемые заносы на ГАЗели. Выглядело это довольно эффектно, но привлекло внимание правоохранителей, поскольку водитель часто попадал на камеры видеофиксации за нарушения правил ПДД.Накануне днем его задержали и Ленинградской площади. Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, 21-летний водитель ко всему прочему незаконно установил стробоскопы на свой автомобиль, а также тонировка не соответствовала нормам. Таким образом водитель получил два административных протокола.