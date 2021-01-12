В неприятную ситуацию попала 23-летняя омичка, пытавшаяся продать айфон на сайте бесплатных объявлений. На предложение почти сразу откликнулись.«Покупательница» попросила оформить доставку в Екатеринбург, а 50 тысяч за гаджет пообещала зачислить на счет продавца после получения товара. Но, забрав смартфон на почте, аферистка перестала выходить на связь. Сейчас ее ищет полиция.– Заподозрив неладное, девушка обратилась в службу поддержки сайта. Работники компании ответили ей, что в данном случае переписка происходила на сайте-двойнике, а не на официальном, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Телефон поставлен на розыскной учет, сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.