Хоккеист Павел Валентенко, выступавший в \\"Авангарде\\" в 2012-2013 и 2015 годах честно рассказал об омском периоде своей карьеры. Легким его не назовешь: были и сложности в команде, и в личной жизни. Именно в период выступления за \\"ястребов\\" Павел Валентенко потерял жену.- Когда умерла жена, «Авангард» нанял мне психолога, за что клубу огромное спасибо. Хотя я никогда в них не верил, сначала нехотя приходил на сеанс. Потом неделька, вторая, третья, и голова стала потихоньку вставать на место, - вспоминает непростые времена спортсмен в интервью sport24. И, конечно, помогала дочка, благодаря ей я не опустил руки и начал дальше жить, – вспоминает хоккеист. – Жены не стало в апреле, потом наступило межсезонье, как раз я общался с психологом. Затем начались сборы, и я с головой ушел в тренировки. Пацаны помогали отвлекаться.По словам Валентенко, ему прекрасно работалось с тренером Петри Матикайненом. А вот о времени своей работы с Евгением Корноуховым он вспоминать не любит.- В очередной раз я не промолчал, так как Корноухов убрал из команды пару человек. Я просто подошел спросить, в чем причина, виновата ведь вся команда, а не несколько ребят. Ему это не понравилось, и меня потихонечку начали сливать, - рассказал Валентенкою