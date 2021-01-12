Январь не перестает удивлять омичей. Сначала он принес сильные морозы в первые дни. Температура ночью достигала -37 градусов. Прошлая ночь обрушила на город снегопад. С его последствиями коммунальщики работают до сих пор. Дороги замело.Как оказалось, за ночь выпала почти десятидневная норма осадков. Снег шел с разной интенсивностью.- Сильный снег охватил южные районы и областной центр. Наибольшее количество осадков – 9 мм – зафиксировали метеостанции М-II Черлак и Павлоградка. В Русской Поляне и Одесском выпало 7 мм. В Омске – 5,4 мм, что составляет почти 80 % от декадной нормы. Высота снежного покрова в Омске за прошедшие сутки увеличилась на 4 см, – прокомментировала глава Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.