В этом году начнет действовать повышенный налог на доходы, который президент предложил ввести для людей с высокими доходами. Заплатить больше должны будут те, чьи доходы превышают 5 миллионов в год. На ту часть, которая превысит этот лимит придется заплатить 15% вместо 13%. В Омске по предварительным оценкам наберется не так много тех, кому придется раскошелиться.- Для Омской области данная мера затронет незначительную часть населения, имеющую высокие доходы. Так, по прогнозной оценке, в 2021 году налог по повышенной ставке уплатят чуть более 800 жителей нашего региона, - отметили в пресс-службе УФССП по Омской области.