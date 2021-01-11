В Омске задержали двух мужчин, которых подозревают в двойном ограблении и изнасиловании. По версии следствия, двое ранее судимых омичей 41 и 20 лет вломились в квартиру знакомых, с которыми один из них встречал Новый год. Пока старший разговаривал с мужчиной, требуя отдать ценности, младший налетчик изнасиловал его супругу. После этого налетчики забрали мобильные телефоны супругов и ушли.Они быстро пропили вырученные за мобильные деньги и решили вернуться в туже квартиру, чтобы вынести еще что-нибудь ценное. В этот раз женщину снова изнасиловали, а из квартиры вынесли телевизор, игровую приставку и мотокультиватор. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, подозреваемых задержали во время сбыта краденного. по инициативе следствия задержанных заключили под стражу. Расследование продолжается.