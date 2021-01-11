Близится еще один важный праздник для православных верующих. 19 января омские верующие отметят Крещение. В этот праздник традиционно принято купаться в проруби. Запрещать это мероприятии никто не собирается, но все же омичам советуют в этом году не окунаться.Представители Роспотребнадзора считают, что соблюсти все санитарные нормы при проведении такого рода мероприятий будет трудно. Даже элементарное соблюдение дистанции останется под вопросом как в раздевалках, так и в самих купелях.Обычно купели организуют сотрудники МЧС. В это году о местах их расположения пока ничего не известно.