В областном правительстве прошел первый в новом году оперштаб по противодействию коронавирусу. Режим полной готовности в регионе продлили до 31 января. По традиции, решено усилить контроль за соблюдением санитарных мер.Представители Роспотребнадзора считают, что ситуация с распространением ковида за время продолжительных каникул начала стабилизироваться. Также из позитивного: большая доля пациентов с подтвержденным диагнозом – 36,6% – переносит коронавирус в легкой форме.Однако специалисты переживают, что возможен новый скачок заболеваемости, который к тому же может наложиться на сезон ОРВИ и гриппа. Но даже к такой ситуации регион готов. Лекарства для лечения коронавирусных больных имеются с запасом сразу до марта.Кроме того, чтобы зараженным жителям области не приходилось ехать за помощью Омск, развернуто 9 ковидных центров в Азовском, Большереченском, Исилькульском, Калачинском, Любинском, Полтавском, Тарском, Тюкалинском и Черлакском районах.– В ближайшее время должны поступить из Москвы дополнительные партии вакцины и будет продолжена вакцинация уже для людей из «группы риска» с хроническими заболеваниями и остальных жителей области, включая тех, кому 60 лет и старше, – цитирует губернатора Буркова пресс-служба облправительства. – Поэтому здесь мы должны быть готовы к массовой вакцинации, омские медучреждения имеют все возможности для этого, также как центральные районные больницы. Думаю, эту работу мы массово будем проводить уже в феврале. Президент обозначил задачу – вакцинировать население, эта работа будет проведена в нашем регионе без сбоев.Также подробнее остановились на купании в крещенских купелях-2021. Формального запрета на это нет. Но из-за пандемии жителям региона рекомендовали не рисковать и в этом году воздержаться от участия в обряде.