В этом году из-за пандемии коронавируса в Омске не стали устраивать массовых новогодних гуляний, но сделали множество красочных фотозон в парках и скверах в центре города. Вот только посетило их не очень много омичей. Причиной этому стали сильные морозы, которые продержались в городе практически все праздники. Только в последние дни температура немного повысилась.Именно в эти дни, по наблюдениям администрации, горожане решились прогуляться по праздничным локациям. Чтобы все желающие успели посмотреть на разные локации и сделать несколько красивых фотографий, украшения решили оставить еще на неделю до грядущих выходных. Единственной локацией, которую все же разбирут в ближайшее время станет \\"Зимний Любинский\\". Чтобы посмотреть на него стоит поторопиться. Другие праздничные локации в Выставочном сквере и Омской крепости останутся нетронутыми. Перестанут работать только ярмарки.