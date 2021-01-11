Сооружения водоподготовки и очистки сточных вод работали стабильно, отогрев водоразборных колонок проводился по заявкам горожан.31 декабря 2020 года в городскую водопроводную сеть было подано 390 тысяч кубометров питьевой воды, что на 30 тысяч кубометров больше, чем в 2019 году. Еще один своеобразный рекорд был установлен 1 января - горожанам потребовалось 357 тысяч кубометров питьевой воды, против 297 тысяч кубометров годом ранее.За период новогодних каникул на водопроводных сетях было зафиксировано 13 повреждений, ликвидация которых проводилась в короткие сроки, с локальным ограничением потребителей от услуг холодного водоснабжения. Среднее время исполнения заявки составило около 6 часов. Напомним, что плановые отключения холодного водоснабжения на период новогодних праздников были отменены и возобновятся после окончания каникул.Отличительной особенностью новогодних каникул стал рост числа засоров на канализационных сетях. У бригад, обслуживающих канализационные сети, работы в новогодние каникулы значительно прибавилось. За десять дней поступило 323 заявки на устранение засоров, что выше аналогичных показателей прошлого года на 21%.- Традиционно мы готовились к работе в условиях длительных выходных и низких температур. Для бесперебойного и надежного оказания услуг водоснабжения и водоотведения в праздничные дни в круглосуточном режиме дежурили 24 бригады слесарей аварийно-восстановительных работ и более 70 единиц техники. Мы уверенно отработали в новогодние каникулы, а омичи спокойно провели праздники. К сожалению, некоторые потребители сбрасывают в канализационные сети мусор, остатки пищи, тряпки, а после страдает от последствий засоров на сетях, как было например, на Красном Пути, где из-за засора сточные воды затопили двор и припаркованные там автомобили. Уважаемые омичи, канализационные сети предназначены только для жидких бытовых отходов, а прочий мусор необходимо утилизовать в специально оборудованных местах, - в очередной обратился к горожанам директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.