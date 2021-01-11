За последние сутки на территории Омской области медики зафиксировали 245 новых случаев заражения коронавирусом. В минздраве подсчитали, что на лечении дома остались 156 пациентов, а в ковдные госпитали отправились 89.Вылечиться от нового вируса сегодня удалось всего лишь 57 омичам. Всего с начала пандемии количество выздоровевших составило 20 359 человек, заразившихся практически на 10 тысяч больше, 32 889.Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 185, Калачинский, Москаленский районы – 9, Черлакский район – 8, Кормиловский, Муромцевский районы – 7, Оконешниковский район – 5, Большереченский, Тарский район – 3 , Любинский район – 2, Называевский, Омский, Павлоградский, Русско-Полянский, Саргатский, Таврический, Тевризский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.Сейчас на домашнем лечении продолжают находиться 9 302 пациента, под постоянным наблюдением врачей находятся 4 617 омичей.