После новогодних праздников в Омске к полноценной работе вернулись все предприятия и госучрежедния. Не стали исключением и больницы. Историей своего визита в одну из омских поликлиник поделился в соцсетях мужчина.Свое путешествие он начал еще 10 числа, но тогда больница оказалась закрыта. Ему посоветовали прийти 11 января, что омич и сделал.- Приехал 11 числа, а тут прикол: очередь, чтобы отстоять очередь на очередь. Передо мной бабуля стояла примерно 20 минут и не могла набрать номер в электронной приемной. Когда набрала выяснилось, что второе число она ввела неверно, а у этого аппарата не предусмотрена функция переместить курсор в начало, чтобы удалить цифру, - рассказал пользователь в соцсетях. Набрать нужный номер женщине помогли, но автомат выдал ошибку. Взять талон пенсионерке удалось спустя несколько десятков минут.Омич и сам взял талон, но оказался неприятно удивлен. Его номер в очерди к лору оказался 219, а принимали на тот момент только 129 пациента.- Чуть позже выяснится, что лор на больничном и принять не может, - подытожил свой рассказ омич.В комментариях омичи возмутились такой организацией работы поликлиники, также многие горожане отметили, что в первый день после продолжительных выходных проблемы не только в этой поликлинике, но и во многих других.