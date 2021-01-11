Совсем печальной получилась криминальная сводка первых 10 дней 2021 года. За время затянувшихся праздников произошло четыре убийства на «пьяной» почве: по два в Тюкалинском и Омском районах.Началась череда преступлений 1 января в поселке Ачаир. 38-летний местный житель избил 58-летнего родственника, с которым пил. Под утро потерпевший умер, а подозреваемого отправили в СИЗО.В этот же день в Тюкалинске 41-летний рецидивист зарезал бывшую подругу. Его также отправили в изолятор.4 января в селе Ребровка 34-летняя женщина избила 45-летнюю собутыльницу. Та через два часа умерла от черепно-мозговой травмы.10 января в поселке Октябрьском Тюкалинского района 57-летний ранее судимый мужчина во время застолья зарезал 49-летнего знакомого. Подозреваемый задержан, с места преступления в ходе осмотра следователем изъято орудие убийства и другие вещественные доказательства. Сегодня следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу, сообщает пресс-служба областного СУ СК.Расследование всех этих ЧП продолжается.