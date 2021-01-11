В Омске завершилось судебное разбирательство по делу омича, который сжег дом с пожилым отцом его девушки.Во время следствия выяснилось, что 15 января 2019 года в одном из домов в СНТ \\"Дары Сибири\\" подсудимый, его сожительница и ее родственники. После распития спиртного, под утро, ближе к 7 часам, между 28-летним омичом и отцом его возлюбленной разгорелась ссора. Парень разозлился и решил отомстить обидчику, взял канистру бензина, облил дом снаружи и поджог. Из дома успели выбраться все, кроме отца девушки. Он сгорел вместе с постройкой. Еще одна женщина получила серьезные ожоги ног.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, сторона защиты поджигателя пыталась обжаловать приговор суда, но второй суд оставил приговор в силе. Омичу за убийство придется отсидеть 13 лет колонии строгого режима.