Член экипажа Международной космической станции сделал из иллюминатора удивительные фотографии российских городов. На снимках, которые Сергей Кудь-Сверчков выкладывает на своей странице в Instagram, сияют огнями Сочи, Казань и Санкт-Петербург. Также попавший в объектив Омск выглядит не так ярко из-за того, что был сфотографирован днем.– Один из крупнейших городов, является важнейшим промышленным центром всего своего региона. Имея большой промышленный потенциал, город стремительно развивается и обустраивается, – рассказывает в описании под фото Омска космонавт. – Здесь расположено множество институтов, объектов культуры и истории, а также, разумеется, фабрик и заводов самого разного калибра, в том числе омский филиал Центра Хруничева – производственное объединение «Полет», – на базе которого идет серийное производство ракет «Ангара»