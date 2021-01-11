ЧП случилось в воскресенье, 10 января, поздно вечером. На территории дендросада имени Гензе начался пожар. Судя по видео, выложенному в соцсети, возгорание оказалось серьезным, языки пламени было видно издалека.По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило в 23.36 минут. На месте работали 4 единицы техники и 21 человек. На момент прибытия пожарных горел склад площадью 10 на 15 метров. Открытое горение устранили в 00.19. Полностью ЧП удалось ликвидировать только в 2.49.Во время пожара сгорел трактор. Окончательно материальный ущерб, причины и обстоятельства происшествия установят после проверки.