Вылеты для омичей и гостей города из местного аэропорта снова задержали на несколько часов. В последнее время перед аэропортом и так собираются длинные очереди из пассажиров, которых не пускают внутрь.Сегодня один из утренних рейсов из Москвы серьезно задержался. Борт должен был сесть в Омске еще в 5:30, но прибыл только в половине девятого. Задержка составила 4 часа. Из-за этого перенесли и обратный рейс в Домодедово. Омичи, рассчитывавшие улететь сегодня в 6:40, вынужденны ждать до 10:35.Задержки других рейсов были не такими большими. Самолет до Краснодара задержали на 45 минут, а еще один борт до Москвы вылетел на 10 минут позже.