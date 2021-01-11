Накануне, 10 января перекрыли дорогу в Чкаловском поселке. Нельзя будет проехать по участку протяженностью 320 метров от улицы Михаила Берникова, № 22 до улицы 20 лет РККА.– Для обеспечения собственной безопасности призываем к бдительности на дороге, как водителей, так и пешеходов. Обращайте внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты, соблюдайте Правила дорожного движения, – говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции.На какое время перекрывают дорогу, пока не сообщается. Об окончании работ и открытии проезда сообщат дополнительно.