Накануне в Омской области в серьезном пожаре погибли два человека. Все произошло ранним утром около 7 часов утра 10 января в поселке Любинской. Неожиданно для всех вспыхнул дом на несколько семей.Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного комитета. По предварительной информации ведомства, в огне погибли 30-летний отец и его 3-летняя дочь. Также пострадали 25-летняя мать и 5-летний сын. О точных причинах произошедшего пока ничего не известно, но основной версией следователей стало \\"Причинение смерти по неосторожности\\". Сейчас по факту пожара возбуждено уголовное дело.Другие семьи, проживающие в доме, не пострадали.