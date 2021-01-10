Конфликтная ситуация произошла в одном из омских дворов на Левом Берегу. Там за парковочное место развернулась настоящая война. Как это часто бывает, один владелец машины посчитал, что другой занял именно его место. И решил отомстить хозяину «Мерседеса». Он облил иномарку помоями и наложил на крышу машины отходов. Со стороны все это выглядело отвратительно. Так обиженный «держатель» парковочного места решил наказать соседа. И, как сообщают очевидцы, эту войну он выиграл.- В Омске владелец Mercedes занял чужое парковочное место и нарвался на обиженного соседа. В принципе подействовало, сегодня иномарка была припаркована в соседнем дворе, - написал в соцсетях автор фото.Омичи в комментариях такой метод борьбы за парковочное место осудили. Они напомнили, что обиженный сосед данное место не покупал. А сделанное им легко подпадает под статью \\"Порча имущества\\".