Продолжаются злоключения Алексея Дудоладова из одной из деревень Называевского района. В селе интернет ловит только наверху. Поэтому тиктокер постоянно лазает на березу около своего дома. В последний раз ему не повезло - все закончилось травмой. Об этом сообщил сам сибиряк.- Сегодня впервые я сорвался с одной из веток, и вывихнул руку. Надеюсь несерьёзно, - сообщил накануне Алексей Дудоладов.Он также сообщил, что предоставленные ему властями усилители связи кардинально проблему с доступом в интернет не решили. Парень намерен добиваться установки новых вышек, которые смогли бы покрыть сетью большую площадь.