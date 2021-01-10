Все январские каникулы из-за 35-градусного мороза омичи просидели дома. Потеплело лишь 8 января. И не успели сибиряки передохнуть от лютой стужи, как синоптики снова прогнозируют ухудшение погоды. На Омск надвигается вторая волна морозов. Правда, не такая затяжная и холодная.Понижаться температура начнет уже 12 января во вторник. Подморозит до -24 ночью. А в последующие дни на город опустятся морозы. Особенно сильными они будут ночами. 13 января на день обещают до -26, а 14 января в четверг около -31. При этом ночью ударит до -36!Но уже к пятнице, 15 января, морозы немного сдадут. А в выходные и вовсе потеплеет до -15. При этом возможен снег и усиление ветра.