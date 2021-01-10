Неожиданные неудобства принесло открытие новой дороги, связывающей в Омске два моста - Мост имени 60-летия ВЛКСМ и метромост. В мэрии неожиданно решили изменить схему движения сразу двух маршрутов - №307 и №410. Их пустили по новому дублеру через улицу Шаронова. В итоге через Красный Путь маршрутки перестали ходить, а сотни омичей не могли уехать из центра на Левый Берег.В итоге пассажиры начали жаловаться в соцсетях. И в департаменте транспорта их все же услышали. Там решили увеличить количество машин на других маршрутах, которые связывают Красный Путь с Левым Берегом.- Специалисты омского дептранса разрабатывают компенсационные варианты для направлений, которые больше не входят в схемы измененных маршрутов. Отметим, что после внесения изменений в схему маршрута № 307, будет увеличено количество автобусов на маршруте № 109 (пос. Солнечный – Речной порт) и на маршруте № 343 (ДСК-2 – мкрн Амурский-2), - уточнили в пресс-службе омской мэрии.