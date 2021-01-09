Областной минздрав опубликовал свежие данные о ситуации с распространением коронавируса. По информации на субботу, 9 января, инфекция в регионе выявлена еще у 249 местных жителей. Из них 216 человек лечатся дома (всего на данный момент – 8 987 амбулаторных пациентов). Общее число заболевших за весь период составило 32 397 человек.За минувшие сутки к списку выздоровевших прибавилось еще 195 человек (всего с начала пандемии в Омской области – 20 250 омичей).Продолжает оставаться стабильно высокой и смертность. За сутки ковид забрал еще 8 жизней. Число жителей региона, умерших от COVID-19, приблизилось к тысяче и сейчас составляет 938 человек.Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 180; Москаленский район – 11; Калачинский, Черлакский районы – по 10; Исилькульский район – 9; Колосовский, Тарский районы – по 4; Горьковский, Любинский, Муромцевский, Омский и Усть-Ишимский районы – по 3; Марьяновский район – 2; Крутинский, Называевский, Оконешниковский и Щербакульский районы – по одному новому случаю заражения коронавирусной инфекцией. Продолжают находиться под наблюдением медицинских работников 4 387 человек.В 12 омских лабораториях проводятся исследования на COVID-19. За последние сутки проведено 4 522 исследований, за весь период – 945 896.