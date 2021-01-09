Часть жителей Омска снова осталась без отопления и горячей воды. На этот раз проблема коснулась 17 многоэтажных домов в Советском округе.Вот список, размещенный на сайте «Мой дом»:– ул. Малиновского, 6, 6/1, 6/2, 7, 8а, 8б, 10, 10/1, 10/2, 10б, 12;– ул. Менделеева проспект, 39, 41, 43, 45;– Красноярский тракт, 20;ул. Бархатовой, 3/1.В качестве причины отключения названа профилактика теплопровода. Почему работы решили непременно проводить в мороз, остается загадкой. Кстати, жильцы, которые сейчас мерзнут в своих квартирах, имеют право на перерасчет оплаты за эту услугу.– Данные временные отключения не связаны с повреждениями или иными аварийными ситуациями. В связи с повышением температуры окружающего воздуха до -15 градусов Цельсия муниципальное предприятие г. Омска «Тепловая компания» проводит профилактические работы на участках теплосетей, наиболее подверженных повреждению при подаче высокого давления от теплоносителя, – уточнили в пресс-службе омской мэрии. – Обращаем внимание,что данные виды работ нельзя выполнять при низких температурах. Рабочие бригады предприятия завершат работы на данных участках в течение нескольких часов, привлечены все имеющиеся ресурсы людей и спецтехники предприятия. Отметим, что это не аварийная ситуация, как было с 17 домами в Нефтяниках. Это именно намеренное отключение, чтобы не допустить аварий на этих домах при новых морозах. 17 домов в Нефтяниках не отключены от отопления. Несмотря на аварийные работы на этих объектах дома продолжают отапливаться по одному трубопроводу, что является причиной неудовлетворительного теплоснабжения, однако позволяет недопустить разморозку систем теплоснабжения потребителей.