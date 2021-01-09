ЧП случилось в общежитии на улице Бульварной, 2. Там прорвало прогнившие трубы с горячей водой, и кипяток с крыши залил все девять этажей до подвала. Жильцы сняли происходящий ужас на видео и выложили в соцсети.Омичи пожаловались, что в течение двух часов не могли добиться помощи от управляющей компании. С ЧП им пришлось разбираться своими силами. А после того, как воду, наконец, перекрыли, в помещении заискрилась проводка и едва не начался пожар.– Это частая проблема домов с верхним розливом, – рассказывает одна из подписчиц паблика «ЧП Омск», где разместили видео. – При морозах давление повышают, трубы не выдерживают. Аварию устранили в течение часа, а вот с последствиями еще придется разбираться.