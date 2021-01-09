В забавную ситуацию попали мужчины, которые в новогодние каникулы рыбачили недалеко от поселка Новоомского. На них напал невероятно милый грабитель. Момент зверского преступления пострадавшие сняли на видео.На записи видно, что между гоняющимися за ней людьми как ни в чем не бывало бегает черная ласка. Юркий и бесстрашный зверек, игнорируя все попытки его отогнать, деловито обследовал палатку рыбаков и утащил оттуда кусок сала.Авторы записи рассказывают, что общительный хищник периодически наведывается к ним, крадет пойманную рыбу, а иногда просто бегает среди людей, как собака.Периодически к своему дикому собрату присоединяется еще и лиса. Она более стеснительная и выходит на промысел только в темноте.