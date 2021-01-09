В страшной ситуации оказалась 37-летняя женщина, ехавшая по трассе Омск–Черлак. Прямо в пути у нее сломалась машина. Водитель осталась одна в мороз посреди трассы. Ее спасли проезжавшие мимо полицейские.– Автоинспекторы выяснили, что у омички во время движения оборвался ремень ГРМ, – рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. – После совместных неудачных попыток устранить поломку, полицейские отбуксировали транспортное средство до станции технического обслуживания и, убедившись, что их помощь больше не требуется, продолжили патрулирование своего участка.Днем ранее в таком же положении на трассе Омск–Тюмень оказались две женщины, ехавшие в машине с детьми трех и семи лет. Они направлялись в гости, но авто сломалось. Попавших в беду людей заметили полицейские. Они пустили их погреться в служебной машине до приезда забравших семью родственников.