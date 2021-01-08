Дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского авто случилось сегодня, 8 января, в центре Омска. На перекрестке возле торгового центра «Омский» в машину ДПС, влетело такси.После удара полицейское авто отбросило в сторону. Вылетев на обочину, транспортное средство снесло дорожное ограждение.В соцсети выложили видео с регистратора соседнего автомобиля, находившегося на этом перекрестке в момент ДТП. На записи видно, что таксист, вероятно, ехал на зеленый. При этом у патрульно-постовой машины уже после столкновения включилась мигалка.О состоянии участников этой аварии пока не известно. Причины и обстоятельства случившегося установят по окончании проверки.