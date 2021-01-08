Чуть не лишилась крова над головой многодетная семья из села Элита Москаленском района.Родители с четырьмя ребятишками пошли в гости, а дома оставили включенную гирлянду. Оборудование оказалось неисправным, провода заискрились. Огонь перекинулся на елку и окружающие вещи. Начался пожар.Спасти дом удалось только благодаря сработавшему извещателю, который недавно установили. Прибор послал сигнал тревоги на сотовый хозяев, и огонь удалось быстро потушить.– Сообщение о пожаре в селе Элита Москаленского района Омской области поступило на пульт диспетчера «101» 6 января в 17.24, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия первого подразделения из открытой форточки шел дым. В результате пожара повреждены мебель и вещи домашнего обихода на площади 18 кв.м, покрыты копотью стены на всей площади одноэтажного дома.