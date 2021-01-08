Пока у большинства омичей новогодние каникулы, пожарные вынуждены работать даже интенсивнее, чем обычно. Только за первую неделю 2021 года они выезжали на вызовы уже более 137 раз. Это втрое больше показателей за такой же период 2020-го.ЧП случаются из-за пиротехники и неисправных елочных гирлянд в квартирах. Свою страшную лепту вносят и установившиеся в регионе 30-градусные морозы. Люди начинают включать электрообогреватели, происходят замыкания и пожары. Загораются и дома частного сектора с печным отоплением.– Если посмотреть оперативные данные, то ежедневно мы видим повышенные показатели пожаров, – говорит главный спасатель региона Владислав Колодинский. – К примеру, в прошлом году с на сегодняшнюю дату произошел 41 пожар. А с 1 января 2021 года пожарные подразделения Омской области ликвидировали уже 137 возгораний. И за каждым пожаром стоит виновник – ведь они редко возникают просто так. Это может быть изначально неправильное устройство или эксплуатация печей и электрооборудования, а также банальное неосторожное обращение с огнем, непотушенная сигарета, включенная электрогирлянда, оставленная без присмотра, пиротехника и многое другое. Помните, что соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизней ваших близких.