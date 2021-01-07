Судя по всему, теплые остановки в Калачинске установили исключительно для красоты. Местные жители жалуются, что павильоны закрыты даже в 30-градусные морозы. Но и те, кому удалось попасть внутрь, делятся не самыми положительными впечатлениями о них.Остановки не отпаливаются, поэтому там почти так же холодно, как и на улице. Из-за того, что объекты не обслуживают, как надо, стекла в них напрочь обледенели. Увидеть подъезжаюший автобус невозможно.Однако с улицы люди точно не готовы любоваться такими дорогостоящими «арт-объектами». Местные жители считают, что павильоны только испортили внешний вид улицы, не принеся никакой пользы.– Наличие самих теплых остановок (а они давно появились во многих городах) – это хорошее дело, – пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» местный депутат Виталий Поддубиков. – Вот только появляются они на там, где интересны частникам. Закрыть весь вид музыкальной школы с ее сквером, в который были вложены средства программы «Комфортная среда», занять часть тротуара на самых проходимых местах, который теперь здесь похож на тоннель, – в этом точно хорошего нет.Впрочем, калачинцы сетуют, что в морозы им оказались недоступны даже не теплые остановки – автобусы. В праздничные дни, по утверждению местных жителей, общественный транспорт практически не дождаться.