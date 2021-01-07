Омичка Марианна Воргодяева сильно удивилась, придя в продуктовый супермаркет «Ашан» за едой и обнаружив абсолютно пустые полки в хлебом отделе. Своим изумлением она поделилась в соцсетях.Однако комментаторы ее успокоили: вероятно, фото сделано под вечер, когда вся выпечка уже была распродана. Кроме того, они предположили, что в магазине могут менять местоположение отделов. Это такой маркетинговый ход, чтобы покупатели дольше бродили по супермаркету в поисках нужного продукта и клали попутно в корзину больше товара.