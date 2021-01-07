Подъезд старой многоэтажки на улице 3-й Разъезд в лютую сибирскую стужу превратился в ледяную пещеру. Потолок покрыли практически снежные сталактиты, на стенах – толстая корка изморози.Жильцы сняли на фото условия, в которых существуют, и выложили снимки в соцсети. Впрочем, комментаторы порекомендовали вместо этого хотя бы плотнее закрывать входную дверь или купить на нее пружину. Также горожане предположили, что дом брошен, потому что многие жильцы не платят за коммунальные услуги.– Необычное новогоднее оформление. Подсветка есть? – шутят неунывающие омичи.