В Омске закрылся крупнейший туроператор, занимавшийся внутренним туризмом в регионе, – «Увлечен и Я». На официальной странице компании сообщается, что компания не выдержала затянувшегося простоя из-за пандемии коронавируса и усилившейся за последнее время конкуренции.На сайте теперь уже бывшего туроператор сообщается, что за 9 лет существования им проведено 620 туров выходного дня, 372 сплава, 217 экскурсий по городу и 110 длительных походов.В региональном минкультуры, курирующем развитие туризма в Омской области, уже прокомментировали это сообщение.– У компании появились новые собственники, которые развивали ее, исходя из своего представления, при этом получив всю базу, созданную с 2011 года, вплоть до туристического оборудования, – заявили в ведомстве. – Что касается поддержки регионального турбизнеса, на него распространяются все меры, предусмотренные для поддержки бизнеса в Российской Федерации по экономической линии, в том числе в период пандемии.Также сообщается, что в Омске создан Туристский информационный центр, который призван поддержать местные турфирмы.