Этим летом из-за пандемии коронавируса уже был отменен популярный далеко за пределами Омской области Сибирский международный марафон. Теперь такая же участь у Рождественского полумарафона.Вместо традиционной формы, когда спортсмены собираются на Соборной площади и бегут по центру Омска, мероприятие придется провести онлайн. Правда, это не мешает участникам одного из самых холодных забегов в мире нарядиться в необычные костюмы и радовать своим необычным видом прохожих. Нет преград для участия и иностранцам, которые уже давно полюбили омский полумарафон.Правда, экстрим ради которого многие ехали в Сибирь на Рождество, смогут испытать, видимо, только местные жители. Им придется преодолевать дистанции в 3, 10 или 21,1 в минус 30 градусов.Участвовать в забеге смогут все зарегистрировавшиеся на его сайте. Сделать это можно в любое время до 10 января. Единственное условие: на трассе должен быть доступен GPS-сигнал. Марафонцы будут фиксировать результат на приложение для бега на смартфоне, а результаты передадут организаторам.