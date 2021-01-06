По последним данным минздрава за последние сутки коронавирусом в Омской области заразились еще 254 человека. На дому остались лечиться 165 человек, а 89 человек отправились в ковидные госпиталя. С начала пандемии в Омской области зафиксировали уже 31 646 заболевших.Среди вылечившихся от нового вируса прибавилось всего 52 человека. С начала наблюдений в регионе 19 812 человек смогли справиться с ковидом.К сожалению, коронавирус продолжает уносить человеческие жизни. Сегодня скончались еще 7 человек, а общее число погибших теперь составляет 916 человек.Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 184, Большереченский район – 21, Калачинский район – 9, Исилькульский район – 6, Азовский район – 5, Крутинский район – 4, Нововаршавский, Тарский районы – 3, Колосовский, Кормиловский, Москаленский, Муромцевский, Называевский, Омский, Шербакульский районы – 2, Нижнеомский, Одесский, Оконешниковский, Таврический, Черлакский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.Сейчас на дому продолжают лечение 8 651 житель Омска и области.