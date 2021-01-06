Омичи уже встретили новый год, а для верующих близится еще один большой праздник, Рождество. Во всех храмах города в ночь с 6 на 7 января пройдут традиционные рождественские богослужения.В мэрии верующим омичам напомнили, что во время службы нужно соблюдать масочный режим и, по возможности, социальную дистанцию. За соблюдением санитарных норм будут следить.Как сообщили в департаменте общественных отношений и социальной политики мэрии главное богослужение с участием митрополита Омского и Таврического Владимира состоится в соборе Рождества Христова, расположенном по адресу улица Степанца, 5. Начало божественной литургии назначено на 23:30.