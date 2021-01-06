Накануне омичи в районе Нефтяников нашли брошенный елочный базар. Несколько десятков деревьев остались посреди улицы и убирать их никто не спешил, хотя по договору с администрацией продавцы новогодних деревьев должны были это сделать.Как сообщали в пресс-службе мэрии, владельца елочного базара, нарушившего условия договора, нашли и составили протокол об административной ответственности.- В ходе рейда сотрудниками администрации Советского округа на улице Менделеева был обнаружен брошенный елочный базар. В отношении собственника елей составлен протокол об административной ответственности. Вчера, 5 января все деревья были вывезены, - уточнили в пресс-службе администрации Омска.